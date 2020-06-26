Усе почалось з одного підозрілого Audi Q7.

Слідчий відділ фінансових злочинів Йоркської регіональної поліції, спільно з Канадським агентством прикордонних служб та Національною поліцією Італії провели спільну операцію з викриття трафіку крадених машин.

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Згідно звіту поліції, автомобілі, в основному розкішні та спортивні моделі, були викрадені з округу Торонто і мали переправлятись до Туреччини та Лівії. Спочатку поліція Італії виявила 30 автомобілів у контейнерах, а незабаром їхні канадські колеги знайшли ще 10 машин, які перевозилися за кордон. Усі вони йшли одним нелегальним каналом, створеним групою зловмисників.

Розслідування було розпочато після того, як у квітні цього року Агентство прикордонних служб Канади зареєструвало підозрілий експорт автомобіля Audi Q7 2018 року. Цей же транспортний засіб також зацікавив відділ фінансових злочинів Йоркської регіональної поліції, в ході розслідування шахрайства з автофінансуванням. Німецький позашляховик спрямував увагу спецслужб на ряд інших підозрілих автомобілів.

Портал Motorious повідомляє, що викриті транспортні засоби, серед яких BMW M6, Mercedes-AMG GLC Coupe та Chevrolet Camaro, разом коштують приблизно 1,3 мільйона доларів США. Зараз машини повертаються їх власникам – швидше за все тепер вони належать страховим компаніям, які виплачували компенсації за викрадені транспортні засоби.

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