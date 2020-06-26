Все началось с одного подозрительного Audi Q7.

Следственный отдел финансовых преступлений Йоркской региональной полиции, совместно с Канадским агентством пограничных служб и Национальной полицией Италии провели совместную операцию по разоблачению трафика краденых машин.

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Согласно отчету полиции, автомобили, в основном роскошные и спортивные модели, были похищены из округа Торонто и должны были переправляться в Турцию и Ливию. Сначала полиция Италии обнаружила 30 автомобилей в контейнерах, а вскоре их канадские коллеги нашли еще 10 машин, которые перевозились за границу. Все они шли одним нелегальным каналом, созданным группой злоумышленников.

Расследование было начато после того, как в апреле этого года Агентство пограничных служб Канады зарегистрировало подозрительный экспорт автомобиля Audi Q7 2018 года. Это же транспортное средство также заинтересовало отдел финансовых преступлений Йоркской региональной полиции, в ходе расследования мошенничества с автофинансированием. Немецкий внедорожник направил внимание спецслужб на ряд других подозрительных автомобилей.

Портал Motorious сообщает, что задержанные транспортные средства, среди которых BMW M6, Mercedes-AMG GLC Coupe и Chevrolet Camaro, вместе стоят примерно 1,3 миллиона долларов США. Сейчас машины возвращаются их владельцам – скорее всего теперь они принадлежат страховым компаниям, которые выплачивали компенсации за похищенные транспортные средства.

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