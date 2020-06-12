Поряд із фіксацією в автоматичному режимі поліція продовжує працювати з приладами для вимірювання швидкості TruCAM.

Вже сьогодні, 12 червня, збільшилась кількість ділянок, де будуть здійснюватися такі вимірювання.

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З'явиться ще 24 нових ділянки, а також буде розширено вже 7 існуючих. Карта і перелік місць, де вказано оновлену інформацію, за посиланням: https://cutt.ly/Qy6djYE

Усього на дорогах України працюватиме 115 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 209 ділянках.

У поліції наголошують, що співробітники з приладами TruCAM не «ховаються у кущах» а стоять на видних місцях. Крім того:

✅на сайті та у соцмережах публікується карта, де позначені ділянки, на яких вимірюється швидкість;

✅на дорозі встановлені відповідні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;

✅ у місцях фіксації порушень стоїть службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.

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