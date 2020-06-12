Наряду с фиксацией в автоматическом режиме полиция продолжает работать с приборами для измерения скорости TruCAM.

Уже сегодня, 12 июня, увеличилось количество участков, где будут осуществляться такие измерения.

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Появится еще 24 новых участка, а также будут расширены 7 уже существующих. Карта и перечень мест, где указана обновленная информация, по ссылке: https://cutt.ly/Qy6djYE

В целом на дорогах Украины будут работать 115 приборов TruCAM, а измерение будет осуществляться на 209 участках.

В полиции отмечают, что сотрудники с приборами TruCAM не “прячутся в кустах”, а стоят на видных местах. Кроме того:

✅на сайте и в соцсетях публикуется карта, где обозначены участки, на которых измеряется скорость;

✅на дороге установлены соответствующие знаки, которые предупреждают о фото- и видеофиксации нарушений;

✅ в местах фиксации нарушений стоит служебный автомобиль с включенными синими проблесковыми маячками.

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