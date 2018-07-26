Хвацькі злодії навіть не ховали коробку зі скляною домівкою для риб.

Попри те, що лиходії мають поважний вік – 52 та 46 років – обставити свій злочин елегантніше їм забракло клепки: викрадений акваріум вони везли через місто на мотоциклі, просто тримаючи у руках.

Про незвичайних крадіїв повідомив портал Аutoevolution з посиланням на сторінку поліції міста Найлз у Фейсбук. 52-річний Мітчелл Едкін та 46-річний Крістофер Біньйо вдерлись у місцеву зоо-крамничку та поцупили там великий акваріум. З місця злочину “кримінальні генії” поїхали на байку, тримаючи свою здобич у руках.

Читайте також: Напівоголений чоловік проїхався вулицями у ванні на причепі у Porsche Cayenne

Коли патрульні побачили парочку, що проїжджала повз, вони зацікавились чоловіками без шоломів і з крихким вантажем, що перевозився у неправильний спосіб. Копи вирішили зупинити байкерів для перевірки і почали переслідування. Помітивши переслідування, Едкін, що сидів позаду і тримав акваріум, спробував зістрибнути з мотоцикла, коли той рухався на невисокій швидкості, однак при цьому впустив свою здобич і скляний трофей розбився. Тут його і ухопили поліцейські. Їхні колеги продовжили переслідування Крістофера Біньйо.

Тим часом Кріс на короткий час відірвався від поліції і причаївся у тихому житловому районі поблизу, залишивши байк неподалік. Однак коли туди нагодився поліцейський, він помітив “знервованого чолов’ягу”, що “остервеніло обрізав дерева” у саду біля будинку голіруч. Вочевидь – просто ламав гілки. Поліцейський поставив йому кілька питань і чоловік спробував обдурити копа, сказавши що бачив щойно проїжджаючий повз мотоцикл, схожий за описом і вказав напрямок, у якому той, ніби то поїхав. Однак офіцер не купився на цю розповідь і викликав туди колегу, що починав переслідування і знав, як виглядає підозрюваний. Коли другий коп прибув на місце, він упізнав Біньйо і його руки також прикрасили “браслетами”.

Незважаючи на те, що головний речовий доказ перетворився на купу скелець, проти обох чоловіків порушено кримінальну справу за кількома статтями, включаючи крадіжку, числені порушення ПДР та невиконання вказівок поліцейських. А от навіщо чоловікам здався акваріум – історія замовчує.

Також цікаво: Дружина упіймала чоловіка з молодицею у машині і влаштувала розправу посеред міста (відео)