Мережа "Авантаж" відома тим, що продає пальне значно дешевше за інших операторів та майже не сплачує податки. Наразі податкова анулювала ліцензії понад половини АЗС мережі.

Державна податкова служба анулювала ліцензії на роздрібну торгівлю для 53 станцій мережі Авантаж», через що ті вимушені були закритися. Про це мережа повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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«53 АЗС зачинені, дякуючи працівникам ДПС України, які в незаконний спосіб скасували ліцензію на роздрібну торгівлю», — повідомили у компанії, зазначивши, що таким чином мережу «карають за низьку ціну».

Цю ситуацію на своєму телеграм-каналі прокоментував голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев: «Одна з невеликих, але сумно відомих мереж АЗС обурилася діями Державної податкової служби, спрямованими на забезпечення повноти сплати податків».

Ціна бензину марки А95 у мережі «Авантаж» складає 50.54 грн/л, тоді як у інших доступних мережах таке ж пальне продають по 55,79 грн/л. На дорогих АЗС ціна бензину впритул наближається до 60 грн/л. Однією з головних причин дорожчання пального є підвищення податків. За рахунок чого можна втримати низьку ціну на пальне, неважко здогадатись.

«Не знаю з приводу дешевизни палива, не заправляюсь у цій мережі, але всім, включаючи менеджмент АЗС, пропоную, замість тисячі слів, вгадати цього «паливного даскаунтера» на графіку експертів ринку», — написав Гетманцев.

Цікаво, що пан Гетьманцев ілюстрував свій допис рейтингом мереж АЗС, від Консалтингової групи «А-95», а не офіційними цифрами від податкової.

Згідно з податковою інформацією, станом на 1 липня мережа «Авантаж» нараховувала 101 станцію.