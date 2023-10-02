Сеть «Авантаж» известна тем, что продает горючее значительно дешевле других операторов. В настоящее время налоговая аннулировала лицензии более половины АЗС сети.

Государственная налоговая служба аннулировала лицензии на розничную торговлю для 53 станций сети «Авантаж», из-за чего те вынуждены были закрыться. Об этом сеть сообщила на своем странице в Facebook.

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«53 АЗС закрыты, благодаря работникам ГНС Украины, которые незаконно отменили лицензию на розничную торговлю», — сообщили в компании, отметив, что таким образом сеть «наказывают за низкую цену».

Эту ситуацию на своем телеграмм-канале прокомментировал председатель Комитета ВРУ по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев: «Одна из небольших, но печально известных сетей АЗС возмутилась действиями Государственной налоговой службы, направленными на обеспечение полноты уплаты налогов».

Цена бензина марки А95 в сети «Авантаж» составляет 50.54 грн/л, тогда как в других доступных сетях такое же топливо продают по 55,79 грн/л. На дорогих АЗС цена бензина вплотную приближается к 60 грн/л. Одной из главных причин удорожания горючего является повышение налогов.

«Не знаю по поводу дешевизны топлива, не заправляюсь в этой сети, но всем, включая менеджмент АЗС, предлагаю вместо тысячи слов угадать этого «топливного даскаунтера» на графике экспертов рынка», — написал Гетманцев.

Интересно, что гетманцев иллюстрировал свое сообщение рейтингом сетей АЗС, от Консалтинговой группы «А-95», а официальные цифры от налоговой не показал.

Согласно налоговой информации, на 1 июля сеть «Авантаж» насчитывала 101 станцию.