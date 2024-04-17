Протестувальники анонсують перекриття пункту пропуску «Корчова - Краківець» з 18 по 20 квітня.

За інформацією польської сторони, ймовірно планується блокування вантажів на вʼїзд в Україну у період з 09:00 години 18.04.2024 по 09:00 годин 20.04.2024 року перед пунктом пропуску “Корчова - Краківець”. Про це повідомляє Митна служба України.

Пропускна здатність на цей період часу складатиме 1 автомобіль у годину. Повідомляється, що це не стосуватиметься гуманітарних і військових вантажів.

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Рух пасажирського транспорту (легкових автомобілів, автобусів) в обидва напрямки здійснюватиметься безперешкодно.

“Корчова - Краківець” – це один з двох пунктів пропуску, через який здійснюється рух вантажного транспорту між Україною та Польщею. Ще працює пункт “Шегині-Медика”, але він не пропускає товари продуктової групи. Натомість пункти пропуску “Ягодин-Дорогуськ” та “Рава Руська – Хребенне” заблоковані протестантами вже майже пів року.

Як повідомляють джерела “Авто24” у Польщі, причина блокування Корчової – у небажанні зустрічі з фермерами прем’єр-міністра Дональда Туска. Він ніби-то постійно відкладає дату такої зустрічі через надмірну зайнятість. Якщо Туск знайде час для зустрічі, перекриття Корчової може й не відбутись.

Нагадаємо, що в Європі почати їздити вантажівки з двома причепами.