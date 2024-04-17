Протестующие анонсируют перекрытие пункта пропуска "Корчева - Краковец" с 18 по 20 апреля.

По информации польской стороны, вероятно планируется блокировка грузов на въезд в Украину в период с 09:00 часов 18.04.2024 по 09:00 часов 20.04.2024 года перед пунктом пропуска "Корчева - Краковец". Об этом сообщает Таможенная служба Украины.

Пропускная способность на этот период времени будет составлять 1 автомобиль в час. Сообщается, что это не будет касаться гуманитарных и военных грузов.

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Движение пассажирского транспорта (легковых автомобилей, автобусов) в оба направления будет осуществляться беспрепятственно.

"Корчева - Краковец" – это один из двух пунктов пропуска, через который осуществляется движение грузового транспорта между Украиной и Польшей. Еще работает пункт "Шегини-Медика", но он не пропускает товары продуктовой группы. Зато пункты пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Рава Русская – Хребенне" заблокированы протестантами уже почти полгода.

Как сообщают источники "Авто24" в Польше, причина блокирования Корчевой – в нежелании встречи с фермерами премьер-министра Дональда Туска. Он якобы постоянно откладывает дату такой встречи из-за чрезмерной занятости. Если Туск найдет время для встречи, перекрытие Корчевой может и не состояться.

Напомним, что в Европе начать ездить грузовики с двумя прицепами.