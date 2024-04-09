Начиная с 17 июня 2024 года в Польше каждый водитель, который занимается перевозкой людей, должен будет иметь польские водительские права. Это уменьшит предложение в службах такси, ведь там работают много иностранцев, в том числе украинцев.

С 17 июня каждый водитель, который занимается перевозкой людей в Польше, должен будет иметь польские водительские права. По оценкам TOR Economic Advisory Team, в результате цены на услуги перевозки через агрегаторы типа Uber или Bolt могут вырасти до 50%, – пишет “Dziennik Gazeta Prawna”.

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Получить польское водительское удостоверение могут не все иностранцы – существуют определенные требования. В частности, нужно по меньшей мере находиться в этой стране не менее 185 дней.

Михал Коновроцкий, управляющий директор по пассажирским перевозкам Uber CEE, сказал, что риск оттока составляет от 15 до 30 процентов. При этом последствия этой ситуации почувствуют пассажиры.

По расчетам TOR Economic Advisory Team, количество водителей, которые обеспечивают перевозки такси, по всей стране может уменьшиться на 10 процентов, а в Варшаве – на 30 процентов. Это станет причиной того, что цены на перевозки в польских городах могут вырасти вдвое.

Нормы, которые вступят в силу 17 июня, были введены прошлогодними изменениями в Закон о дорожном движении и некоторых других актов. В обосновании указано, что проект стал результатом "действий правительства в ответ на сообщения СМИ о злоупотреблениях, в том числе притеснениях, со стороны водителей автомобильного транспорта и необходимости устранения этих злоупотреблений".

Напомним, что польские мошенники подменяют "письма счастья" своими сообщениями.