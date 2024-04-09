Починаючи з 17 червня 2024 року в Польщі кожен водій, який займається перевезенням людей, повинен буде мати польські водійські права. Це зменшить пропозицію у службах таксі, адже там працюють багато іноземців, в тому числі українців.

З 17 червня кожен водій, який займається перевезенням людей у Польщі, повинен буде мати польські водійські права. За оцінками TOR Economic Advisory Team, у результаті ціни на послуги перевезення через агрегатори типу Uber чи Bolt можуть зрости до 50%, – пише «Dziennik Gazeta Prawna».

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Отримати польське посвідчення водія можуть не всі іноземці – існують певні вимоги. Зокрема, потрібно щонайменшу перебувати в цій країні не менше 185 днів.

Міхал Коновроцький, керуючий директор з пасажирських перевезень Uber CEE, сказав, що ризик відтоку становить від 15 до 30 відсотків. При цьому наслідки цієї ситуації відчують пасажири.

За розрахунками TOR Economic Advisory Team, кількість водіїв, які забезпечують перевезення таксі, по всій країні може зменшитися на 10 відсотків, а у Варшаві – на 30 відсотків. Це стане причиною того, що ціни на перевезення в польських містах можуть зрости вдвічі.

Норми, які набудуть чинності 17 червня, були введені торішніми змінами до Закону про дорожній рух та деяких інших актів. В обґрунтуванні зазначено, що проект став результатом «дій уряду у відповідь на повідомлення ЗМІ про зловживання, в тому числі утиски, з боку водіїв автомобільного транспорту та необхідність усунення цих зловживань».

Нагадаємо, що польські шахраї підміняють "листи щастя" своїми повідомленнями.