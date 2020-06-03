За перші два дні роботи системи автофіксації порушень правил дорожнього руху було зафіксовано понад 100 тис. випадків перевищення швидкості – лише в Києві та області.

Про це на брифінгу у середу сказав заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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“З 1 червня запущена система автоматичної відеофіксації порушень ПДР — це 50 камер, які поставлені в Києві та області... Ці камери почали фіксувати перевищення швидкості, і в нас вже є певні результати. На цей час вже можу сказати, що водії не зможуть тепер безкарно перевищувати швидкість”, — сказав Геращенко.

Він зазначив, що у перший день було зафіксовано 68 999 фактів перевищення швидкості, у другий ця кількість знизилась і “становила 46 827 перевищень швидкості”.

"Нашими камерами зафіксовано в перший день 76 фактів, коли люди їздили на швидкості більше ніж 170 км/год. "Рекордсмен“ поставив рекорд у 210 км/год. Ці порушники будуть у нас на особливому контролі, вони будуть сплачувати штрафи 510 грн за перевищення швидкості більш ніж 50 км/год, і ми будемо контролювати саме отримання листів і саме людьми”, — заявив він.

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