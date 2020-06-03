За первые два дня работы системы автофиксации нарушений правил дорожного движения были зафиксированы более 100 тыс. случаев превышения скорости – только в Киеве и области.

Об этом на брифинге в среду сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

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“С 1 июня запущена система автоматической видеофиксации нарушений ПДД – это 50 камер, которые установлены в Киеве и области... Эти камеры начали фиксировать превышение скорости, и у нас уже есть определенные результаты. На это время уже могу сказать, что водители не смогут теперь безнаказанно превышать скорость”, – сказал Геращенко.

Он отметил, что в первый день были зафиксированы 68 999 фактов превышения скорости, во второй это количество снизилось и “составляло 46 827 превышений скорости”.

“Нашими камерами зафиксированы в первый день 76 фактов, когда люди ездили на скорости более 170 км/час. “Рекордсмен“ поставил рекорд в 210 км/час. Эти нарушители будут у нас на особом контроле, они будут платить штрафы 510 грн за превышение скорости более, чем 50 км/ч, и мы будем контролировать именно получение писем и именно людьми”, – заявил он.

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