Блокада польсько-українського кордону фермерами сусідньої країни переходить усі межі здорового глузду: інформація про те, що українське зерно залишається в Польщі, не підтвердилася.

Попри таке офіційне твердження, польські фермери ще більше посилюють блокаду, зупинивши подекуди рух пасажирського та залізничного транспорту. Однак основна мета у них полягає в перепоні зернового коридору.

Щоб польські фермери бачили, якою ціною дістається українським хліборобам це зерно, наші перевізники зібрали з постраждалих регіонів сільськогосподарську техніку, що згоріла від обстрілів чи підірвалася на мінах у полі.

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Для наочного переконання вистражданого врожаю зернових та коренеплодів зібрані понівечені війною трактори, комбайни та іншу техніку вчора відвезли на польський кордон. Це – доказ того, в яких умовах доводиться вирощувати, доглядати й збирати врожаї.

Одночасно це натяк на те, що висипати на землю з вантажівок чи вагонів збіжжя справжній хлібороб не буде і що в ряди протестантів затесалися далекі від аграрного сектору постаті від прихильників путінського режиму.

Переклад висунутого псевдофермерами гасла: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими можновладцями". Фото: Reuters

Чи дійде це до протестувальників-аграрників – під великим питанням, адже там замішана не стільки економіка, скільки політика. Глава польського уряду Дональд Туск це вже визнав і підкреслив: "Ми не можемо дозволити тим, хто відкрито й активно служить пропаганді Володимира Путіна, скористатися протестом фермерів на кордоні з Україною. Гасла на підтримку наративу Путіна є державною зрадою. Ми жодним чином це не потерпимо. Сподіваюся, що і протестувальники, і всі служби зроблять з цього правильні висновки".

Достеменно відомо, що жодне зі звинувачень організаторів фермерських протестів про залишене в Польщі українське зерно не підтвердилося. Про це, зокрема, заявив у нинішній вівторок, 20 лютого, заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак.

"Ні пшениці, ні кукурудзи, ні ріпаку. Ця продукція тут не залишається", - підкреслив Колодзейчак і запропонував фермерам протестувати на іншому кордоні, не обов’язково на українському.

Рештки пошкодженої вогнем та обстрілами української сільгосптехніки, виставленої на показ польським фермерам. Може, дійде... Скриншот: Авто24

Щоправда, аналітики стверджують, що протести на інших кордонах будуть для влади не такими болючими, а ось перекриття проїзду в Україну стане дошкульнішим і уряд Польщі та Євросоюз швидше підуть на поступки.

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Питання агропродукції з України, в основному збіжжя, у фермерів Європи не стоїть на ні першому, ні на другому місці, а десь на третьому, а то й на четвертому чи п’ятому. Протягом кількох тижнів фермери багатьох країн ЄС виходять на вулиці та вимагають, в першу чергу, повної відмови від Зеленої угоди ЄС, оскільки вони бояться наслідків її впровадження. Наприклад, вони не хочуть встановлювати стандарти щодо 4% парової норми землі. Звісно, вимагають заборонити імпорт деяких товарів з України та посилити контроль за тими, що ввозяться до ЄС.

У Польщі зовсім інші наративи. На кордонах з Україною польські фермери влаштували хаос та безладдя. Як повідомив кореспондент RMF FM Матеуш Хлистун, блокування чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною збільшує чергу вантажівок, які чекають на митне оформлення на польському боці.

На митне оформлення в Медиці доводиться чекати аж 197 годин, У Корчовій водіям доводиться стояти в черзі 143 години, у Гребенному – 150 годин, у Дорогуську – 113 годин.

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Саме тому українські перевізники доставили на кордон пошкоджену техніку українських аграріїв, сусідам на конкретних прикладах демонструються проблемами українського агарного сектору в умовах війни.

Прем'єр-міністр Туск вчора заявив, що для гарантованого проходження військової та гуманітарної допомоги до України без найменших перешкод та затримок пункти пропуску на кордоні з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій будуть внесені до переліку об’єктів критичної інфраструктури. Взагалі, це давно потрібно було зробити, оскільки на таких об’єктах подібні страйки та блокування руху, а тим паче пошкодження вантажів, прирівняються до карних злочинів і навіть терористичних актів.

А це Харківщина, де російська ракета влучила у трактор. Фото: Сергій Болвінов