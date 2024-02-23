Блокада польско-украинской границы фермерами соседней страны переходит все нормы здравого смысла: информация о том, что украинское зерно остается в Польше, не подтвердилась.

Несмотря на такое официальное утверждение, польские фермеры еще больше усиливают блокаду, остановив иногда движение пассажирского и железнодорожного транспорта. Однако основная цель у них заключается в преграде зернового коридора.

Чтобы польские фермеры видели, какой ценой достается украинским земледельцам это зерно, наши перевозчики собрали из пострадавших регионов сельскохозяйственную технику, сгоревшую от обстрелов или подорвавшуюся на минах в поле.

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Для наглядного убеждения выстраданного урожая зерновых и корнеплодов собранные изуродованные войной тракторы, комбайны и другую технику вчера отвезли на польскую границу. Это – доказательство того, в каких условиях приходится выращивать, ухаживать и собирать урожаи.

Одновременно это намек на то, что высыпать на землю из грузовиков или вагонов зерно настоящий земледелец не будет и что в ряды протестантов затесались далекие от аграрного сектора фигуры от сторонников путинского режима.

Перевод выдвинутого псевдофермерами лозунга: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими властьимущими". Фото: Reuters

Дойдет ли это до протестующих аграриев – под большим вопросом, ведь там замешана не столько экономика, сколько политика. Глава польского правительства Дональд Туск это признал и подчеркнул: "Мы не можем позволить тем, кто открыто и активно служит пропаганде Владимира Путина, воспользоваться протестом фермеров на границе с Украиной. Лозунги в поддержку нарратива Путина являются государственной изменой. Мы никоим образом это не потерпим. Надеюсь, что и протестующие, и все службы сделают из этого правильные выводы".

Доподлинно известно, что ни одно из обвинений организаторов фермерских протестов об оставленном в Польше украинском зерне не подтвердилось. Об этом, в частности, заявил в нынешний вторник, 20 февраля, заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак.

"Ни пшеницы, ни кукурузы, ни рапса. Эта продукция здесь не остается", – подчеркнул Колодзейчак и предложил фермерам протестировать на другой границе, не обязательно на украинской.

Остатки поврежденной огнем и обстрелами украинской сельхозтехники, выставленной на показ польским фермерам. Может, дойдет... Скриншот: Авто24

Правда, аналитики утверждают, что протесты на других границах будут для власти не такими болезненными, а вот перекрытие проезда в Украину станет более болезненным и правительство Польши и Евросоюз скорее пойдут на уступки.

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Вопрос агропродукции из Украины, в основном зерна, у фермеров Европы не стоит ни на первом, ни на втором месте, а где-то на третьем, а то и на четвертом или пятом. В течение нескольких недель фермеры многих стран ЕС выходят на улицы и требуют, в первую очередь, полного отказа от Зеленого соглашения ЕС, поскольку они боятся последствий его внедрения. Например, они не хотят устанавливать стандарты по 4% паровой нормы земли. Конечно, требуют запретить импорт некоторых товаров из Украины и усилить контроль за теми, ввозимых в ЕС.

В Польше совсем другие нарративы. На границах с Украиной польские фермеры устроили хаос и беспорядки. Как сообщил корреспондент RMF FM Матеуш Хлистун, блокирование четырех пунктов пропуска на границе с Украиной увеличивает очередь грузовиков, которые ждут таможенного оформления на польской стороне.

На таможенное оформление в Медыке приходится ждать аж 197 часов, В Корчевой водителям приходится стоять в очереди 143 часа, в Гребенном – 150 часов, в Дорогуске – 113 часов.

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Именно поэтому украинские перевозчики доставили на границу поврежденную технику украинских аграриев, соседям на конкретных примерах демонстрируются проблемами украинского аграрного сектора в условиях войны.

Премьер-министр Туск вчера заявил, что для гарантированного прохождения военной и гуманитарной помощи в Украину без малейших препятствий и задержек пункты пропуска на границе с Украиной и указанные участки дорог и железнодорожных путей будут внесены в перечень объектов критической инфраструктуры. Вообще, это давно нужно было сделать, поскольку на таких объектах подобные забастовки и блокирование движения, а тем более повреждения грузов, приравниваются к уголовным преступлениям и даже террористическим актам.

А это Харьковщина, где российская ракета попала в трактор. Фото: Сергей Болвинов