У лютому 2024 року з-за кордону привезли і вперше зареєстрували в Україні 19,9 тисячі вживаних легкових автомобілів. Такий показник помітно більший (на 51,5%), ніж був у лютому-2023, і навіть більший, ніж місяцем раніше — на 12%.

Найпопулярніші марки імпортних авто з пробігом

Як і серед внутрішніх перепродажів, рейтинг «свіжопригнаних» вживаних легковиків лютого традиційно очолив бренд Volkswagen, і вкотре з впевненим відривом від суперників за кількістю та часткою на ринку. Таких автомобілів зареєстрували 3,2 тис., що склало 16,1% від загальної кількості, стверджують у Інституті досліджень авторинку.

До речі які нові автомобілі купували у лютому

Друге місце продовжує утримувати Audi, з результатом 1,6 тис. перших реєстрацій та часткою 8,3%. На третьому місці — Nissan (7,9%, 1,6 тис.), далі — Renault з результатом 1,4 тис. та 7,1%. П’яте місце з аналогічними результатами (5,8%, 1,2 тис. шт.) розділили Skoda та Ford.



Топ-20 найпопулярніших марок серед імпортованих легкових авто з пробігом у лютому 2024 року

Найпопулярніші моделі вживаних авто з-за кордону

Лідером «свіжопригнаних» вживаних легковиків залишився Volkswagen Golf. У лютому таких привезли 979 шт. Допомагає йому тримати першість наявність електричної версії e-Golf, яку ми враховуємо до загальної кількості, як таку, що відрізняється лише типом силової установки, а за типом пального моделі у рейтингах не розділені.

На другому місці Skoda Octavia (775 шт.), на третьому — Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертий у списку Renault Megane, яких «пригнали» й подали на першу реєстрацію у кількості 539 штук. Замикає п’ятірку лідерів «свіжопригнаних» легковиків Voklswagen Tiguan (499 шт.).



Топ-20 найпопулярніших імпортних авто з пробігом у лютому 2022 р.

У Топ-20 лютого, як і у кілька попередніх місяців, присутні три електромобілі: Nissan Leaf, Tesla Model 3 та ще одна Tesla — Model Y. Крім них до загального заліку враховані електричні Volkswagen e-Golf, які поповнили наш автопарк у кількості 222 штуки.

Нагадаємо, що ринок електричних трициклів у світі зростає

У лютому відбулося помітно більше перших реєстрацій легкових авто з пробігом, ніж було у січні — 19,9 тис. проти 17,8 тис. що на 12% більше. Поки що гальмування сегменту імпорту через низку факторів, таких як посилення перевірок документів у водіїв з української сторони, та повернення «фермерів-активістів» до блокування прикордонних доріг з боку окремих європейських країн, не сталося. Однак при цьому варто враховувати те, що між розмитненням та першою реєстрацією, які, власне, обліковані у цьому огляді, стікає певний час — від кількох днів до кількох місяців (якщо, наприклад авто зі США потребує ремонту). Тому наслідки від вищезгаданих факторів ще можуть проявитися з часом.