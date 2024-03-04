В феврале 2024 года из-за границы привезли и впервые зарегистрировали в Украине 19,9 тысячи подержанных легковых автомобилей. Такой показатель заметно больше (на 51,5%), чем был в феврале-2023, и даже больше, чем месяцем ранее - на 12%.

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Как и среди внутренних перепродаж, рейтинг "свежепригнанных" подержанных легковушек февраля традиционно возглавил бренд Volkswagen, и в очередной раз с уверенным отрывом от соперников по количеству и долей на рынке. Таких автомобилей зарегистрировали 3,2 тыс., что составило 16,1% от общего количества, утверждают в Институте исследований авторынка.

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Второе место продолжает удерживать Audi, с результатом 1,6 тыс. первых регистраций и долей 8,3%. На третьем месте - Nissan (7,9%, 1,6 тыс.), далее - Renault с результатом 1,4 тыс. и 7,1%. Пятое место с аналогичными результатами (5,8%, 1,2 тыс. шт.) разделили Skoda и Ford.



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Лидером "свежепригнанных" подержанных легковушек остался Volkswagen Golf. В феврале таких привезли 979 шт. Помогает ему держать первенство наличие электрической версии e-Golf, которую мы учитываем в общем количестве.

На втором месте Skoda Octavia (775 шт.), на третьем - Volkswagen Passat (647 шт.). Четвертый в списке Renault Megane, которых "пригнали" и подали на первую регистрацию в количестве 539 штук. Замыкает пятерку лидеров "свежепригнанных" легковушек Voklswagen Tiguan (499 шт.).



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В Топ-20 февраля, как и в несколько предыдущих месяцев, присутствуют три электромобиля: Nissan Leaf, Tesla Model 3 и еще одна Tesla - Model Y. Кроме них в общий зачет учтены электрические Volkswagen e-Golf, которые пополнили наш автопарк в количестве 222 штуки.

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В феврале произошло заметно больше первых регистраций легковых авто с пробегом, чем было в январе - 19,9 тыс. против 17,8 тыс. что на 12% больше. Пока торможение сегмента импорта из-за ряда факторов, таких как усиление проверок документов у водителей с украинской стороны, и возвращение "фермеров-активистов" к блокированию приграничных дорог со стороны отдельных европейских стран, не произошло. Однако при этом следует учитывать то, что между растаможкой и первой регистрацией, которые, собственно, учтены в этом обзоре, истекает определенное время - от нескольких дней до нескольких месяцев (если, например авто из США требует ремонта). Поэтому последствия от вышеупомянутых факторов еще могут проявиться со временем.