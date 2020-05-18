У США виставили на продаж купе Porsche 912 1967 року. За знаменитий спорткар Порше просять всього 11 тисяч доларів.

Звичайно, ціна приваблива, але автомобіль потребує ремонту і реставрації. З 1989 року Porsche 912 простояв покинутим в гаражі і поки його навіть не заводили. У комплекті з авто йде набір запчастин.

Читайте також: 2021 Porsche 911 Targa представлений офіційно: характеристики, фото, ціна

Крім того, у купе замінили мотор - встановили 1,7-літрову опозитну четвірку на 80 сил від Porsche 914. До речі, оригінальний мотор був потужніший - розвивав 90 л. с.



Модель виупускали в 1965-1969 роках і це була більш доступна версія Порше 911. До речі, спорткар Porsche 912 є і в Україні, причому київський екземпляр в набагато кращому стані.

Читайте також: 230 раритетних авто американського шахрая пустять з молотка

Нажаль зараз, привезти, розмитнити та офіційно зареєструвати такий автомобіль в Україні неможливо через екологічні обмеження.