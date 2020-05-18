В США выставили на продажу купе Porsche 912 1967 года. За знаменитый спорткар Порше просят всего 11 тысяч долларов.

Конечно, цена привлекательная, но автомобиль нуждается в ремонте и реставрации. С 1989 года Porsche 912 простоял заброшенным в гараже и пока его даже не заводили. В комплекте с авто идет набор запчастей.

Читайте также: 2021 Porsche 911 Targa представлен официально: характеристики, фото, цена

Кроме того, в купе заменили мотор – установили 1,7-литровую опозитну четверку на 80 сил от Porsche 914. Кстати, оригинальный мотор был помощнее развивал 90 л. с.

Модель виупускали в 1965-1969 годах и это была более доступная версия Порше 911. Кстати, спорткар Porsche 912 есть и в Украине, причем киевский экземпляр в гораздо лучшем состоянии.

Читайте также: 230 раритетных авто американского мошенника пустят с молотка

К сожалению сейчас, привезти, растаможить и официально зарегистрировать подобный автомобиль для эксплуатации на общественных дорогах в Украине невозможно, из-за экологических ограничений.