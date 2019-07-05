Компанія Porsche відкликає в Україні 1360 автомобілів через проблеми з автоматичною коробкою передач. Про це LIGA.net повідомили в офісі офіційного імпортера Porsche в Україні, компанії Winner Imports.

Під відкликання потрапляють моделі Panamera вироблені в період з 20 серпня 2010-го по 13 вересня 2016 року і Cayenne, вироблені в період 23 липня 2002 - 5 лютого 2010 року.

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Існує ймовірність, що зазначені авто можуть відкотитися самі по собі, будучи припаркованими, через крихкість пластикових втулок автоматичної трансмісії. Ці втулки можуть від'єднатися між важелем перемикання передач і самої коробкою передач. І навіть якщо водій поставив транспортний засіб в положення P, сама трансмісія може не перебувати в ньому.

Якщо це станеться в положенні P, при неактивованому гальмах, збереження на місці транспортного засобу не гарантоване, що може привести до аварії.

У повідомленні імпортера йдеться, що власники автомобілів можуть продовжувати використовувати свої транспортні засоби, але щоб запобігти несподіваний відкат машин, автовиробник рекомендує завжди застосовувати гальмо стоянки.

З початку вересня власники авто будуть запрошені в офіційні центри Porsche для заміни деталі. Вже зараз можна перевірити свій автомобіль на необхідність безкоштовних робіт з модернізації на офіційному сайті імпортера в Україні.

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В цілому, Porsche безкоштовно модернізує майже 340 000 авто по всьому світу. З них близько 99 665 одиниць знаходяться в США, 25 000 - в Німеччині, інші на інших ринках.

В Україні вартість Porsche Panamera у офіційних дилерів починається від 2,9 млн грн, Cayenne - від - 2,5 млн грн.