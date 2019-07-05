Компания Porsche отзывает в Украине 1360 автомобилей из-за проблем с автоматической коробкой передач. Об этом LIGA.net сообщили в офисе официального импортера Porsche в Украине, компании Winner Imports.

Под отзыв попадают модели Panamera, произведенные в период с 20 августа 2010-го по 13 сентября 2016 года и Cayenne, произведенные в период 23 июля 2002 – 5 февраля 2010 года.

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Существует вероятность, что указанные авто могут откатиться сами по себе, будучи припаркованными, из-за хрупкости пластиковых втулок автоматической трансмиссии. Эти втулки могут отсоединиться между рычагом переключения передач и самой коробкой передач. И даже если водитель поставил транспортное средство в положение P, сама трансмиссия может не находиться в нем.

Если это произойдет в положении P, при неактивированных тормозах, фиксация на месте транспортного средства не гарантирована, что может привести к аварии.

В сообщении импортера говорится, что владельцы автомобилей могут продолжать использовать свои транспортные средства, но чтобы предотвратить неожиданный откат машин, автопроизводитель рекомендует всегда применять стояночный тормоз.

С начала сентября владельцы авто будут приглашены в официальные центры Porsche для замены детали. Уже сейчас можно проверить свой автомобиль на необходимость бесплатных работ по модернизации на официальном сайте импортера в Украине.

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В целом, Porsche бесплатно модернизирует почти 340 000 авто по всему миру. Из них около 99 665 единиц находятся в США, 25 000 – в Германии, остальные на других рынках.

В Украине стоимость Porsche Panamera у официальных дилеров начинается от 2,9 млн грн, Cayenne – от 2,5 млн грн.