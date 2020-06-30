Одразу два таких інциденти сталося під час патрулювання вулиці Дегтярівської в Києві.

Під час рейду активістів "Зупини Лося", які не пропускали порушників ПДР, що їздили трамвайними коліями, сталося одразу кілька конфліктів з поліцією. Один з порушників спробував обігнати затор зустрічною смугою, а на вимогу поліцейського не зупинився. Тоді поліція почала наздоганяти порушника, і зробила це успішно.

Водія мікроавтобуса зупинили за рух трамвайними коліями, але поліцейський відволікся на пішохода, водій спробував втікти. Але це в нього не вийшло.

Загалом, під час рейду активісти розвернули усіх порушників, хоча багато з них не визнавали свою провину чи не знали Правил дорожнього руху.

Нагадаэмо, де сплачувати штраф за порушення правил дорожнього руху.