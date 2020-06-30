Сразу два таких инцидента произошло во время патрулирования улицы Дегтяревской в Киеве.

Во время рейда активистов "Останови Лося", которые не пропускали нарушителей ПДД, ездили по трамвайным путям, произошло сразу несколько конфликтов с полицией. Один из нарушителей попытался обогнать затор по встречной полосе, а на требование полицейского не остановился. Тогда полиция начала догонять нарушителя, и сделала это успешно.

Водителя микроавтобуса остановили за движение по трамвайным путям, но полицейский отвлекся на пешехода, водитель попытался скрыться. Но это у него не получилось.

В общем, во время рейда активисты развернули всех нарушителей, хотя многие из них не признавали свою вину или не знали Правил дорожного движения.

Напомним, Где платить штраф за нарушение правил дорожного движения.