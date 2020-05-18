Активисты движения ""Зупини Лося" пытались остановить нарушителей, но это оказалось чрезвычайно трудно.

Карантинные пробки в Киеве стали еще больше, чем до пандемии. Так же более злыми стали "лоси", которые нарушают правила дорожного движения. Например, трамвайные пути на бульваре Вацлава Гавела наглые лоси превратили в дополнительную полосу для движения. Более того, они безумно защищают свои нарушения. Поэтому на этом отрезке происходят скандалы, драки и дикие разборки.

Читайте также: когда заработает общественный транспорт

Как оказалось, путей для объезда этого затора не хватает! Но лосям традиционно проще плевать на ПДД и окружающих.

Смотрите видео рейда "Зупини Лося" на бул. В. Гавела:

Напомним, почему в столице образуются пробки в карантин.