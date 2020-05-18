Активісти руху "Зупини Лося" намагались зупинити порушників, але це виявилось надзвичайно важко.

Карантинні затори в Києві стали ще більшими, ніж до пандемії. Так само більш злими стали "лосі", які порушують правила дорожнього руху. Наприклад, трамвайні колії на бульварі Вацлава Гавела нахабні лосі перетворили на додаткову смугу для власного руху. Більше того, вони шалено захищають свої порушення. Тому на цьому відрізку відбуваються скандали, бійки та дикі розбірки.

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Як виявилося, шляхів для об’їзду цього затору не бракує! Але лосям традиційно простіше плювати на ПДР і оточуючих.

Дивіться відео рейду "Зупини Лося" на бул. В. Гавела:

Нагадаємо, чому в столиці утворюються затори в карантин.