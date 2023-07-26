Україна планує змінити юридичне трактування настання права власності на автомобіль: у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт за №9498.

Документ поки у процесі вивчення членами профільного парламентського Комітету з питань правової політики. Якщо буде схвалення, то законопроект винесуть на розгляд у залу парламенту.

У новому законодавчому варіанті право власності на автомобіль незалежно від його типу, розмірної групи та призначення пропонується вважати з моменту державної реєстрації: введено автомобіль у базу даних, видано документ на руки – є власник. До цього вважалося, що право власності настає з моменту отримання автомобіля за договором купівлі-продажу.

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За міжнародними юридичними нормами комерційна структура не може виконувати державні функції, автосалони видають лише документ про продаж автомобіля, який без державної реєстрації експлуатуватися не може.

Навіть якщо є на руках договір купівлі-продажу без зняття автомобіля з реєстрації/перереєстрації, то це автоматично не змінює статус і право власності до покупця від продавця не переходить. На це вказує судочинство.

Тільки у стінах цього закладу ви можете набути право власності на автомобіль. Це настане після офіційної держреєстрації транспортного засобу. Фото: ubr.ua

Ймовірність прийняття законопроекту висока, оскільки Україна прагне до інтеграції в міжнародне законодавче поле. Тим паче, що ми стоїмо на порозі цифрових стосунків з державними органами влади. Очікується, що уже восени можна буде купувати та продавати автомобілі через мобільний додаток "Дія".

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Про таку процедуру у свій час говорив очільник Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко. Все йде до того, що за допомогою QR-коду можна буде здійснити перереєстрацію автомобіля: на підставі оформленої у мобільному додатку угоди між продавцем та покупцем Головний сервісний центр МВС автоматично перевірить дані усіх сторін та транспортного засобу і дасть добро на таку операцію. Тоді продавцю і покупцю залишиться лише підписати цей документ.

Про конкретну дату такої послуги на порталі "Дія" поки ще нічого не відомо, як і про її вартість. Однак цінник не буде вищим за діючий тариф у розмірі 850 грн, що беруть сервісні центри за роботу та номерний знак.