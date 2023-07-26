Украина планирует изменить юридическую трактовку наступления права собственности на автомобиль: в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9498.

Документ пока в процессе изучения членами профильного парламентского Комитета по правовой политике. Если будет одобрение, то законопроект будет вынесен на рассмотрение в зал парламента.

В новом законодательном варианте право собственности на автомобиль независимо от его типа, размерной группы и назначения предлагается считать с момента государственной регистрации: введен автомобиль в базу данных, выдан документ на руки – владелец. До этого считалось, что право собственности наступает с момента получения автомобиля по договору купли-продажи.

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По международным юридическим нормам коммерческая структура не может выполнять государственные функции, автосалоны выдают только документ о продаже автомобиля, который без государственной регистрации эксплуатироваться не может.

Даже если есть на руках договор купли-продажи без снятия автомобиля с регистрации/перерегистрации, то это автоматически не изменяет статус и право собственности к покупателю от продавца не переходит. На это указывает судопроизводство.

Только в стенах этого заведения вы можете приобрести право собственности на автомобиль. Это последует после официальной госрегистрации транспортного средства. Фото: ubr.ua

Вероятность принятия законопроекта высока, поскольку Украина стремится к интеграции в международное законодательное поле. Тем более что мы стоим на пороге цифровых отношений с государственными органами власти. Ожидается, что уже осенью можно будет покупать и продавать автомобили через мобильное приложение "Дія".

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О такой процедуре ранее говорил глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко. Все идет к тому, что с помощью QR-кода можно будет перерегистрировать автомобиль: на основании оформленного в мобильном приложении соглашения между продавцом и покупателем Главный сервисный центр МВД автоматически проверит данные всех сторон, транспортного средства и даст добро на такую операцию. Тогда продавцу и покупателю останется только подписать этот документ.

О конкретной дате такой услуги на портале "Дія" пока ничего не известно, как и о ее стоимости. Однако ценник не будет выше действующего тарифа в размере 850 грн, которые принимают сервисные центры за работу и номерной знак.