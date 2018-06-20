Новий протокол дозволить зарядним колонкам видавати потужність до 400 кВт.

Ассоціація CHAdeMO, що створила одноіменний стандарт швидкісної зарядки електромобілів постійним струмом, оприлюднила інформацію про протокол нового покоління CHAdeMO 2.0.

Поліпшений стандарт дозволяє зарядним колонкам, що мають відповідну здатність, видавати на кабель потужність до 400 кВт або 400 ампер на кіловат. Це дозволить електрокарам заряджати батареї набагато швидше, ніж нині. Поширений нині протокол CHAdeMO 1.2 допускає зарядку потужністю до 200 кВт, однак більшість електрокарів використовують лише 50 кіловат.

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Стандарт CHAdeMO – найбільш поширений у світі. За даними асоціації, наразі його використовують 18 030 зарядних станцій у 71 країні світу. А з усіх існуючих нині електрокарів 22% мають роз’єми CHAdeMO, ще 13% додають автомобілі Tesla котрі можна заряджати на таких зарядних станціях через адаптер.

При розробці версії 2.0 було передбачено можливість сумісністі з двосторонніми системами зарядки типу V2X, що дозволяють віддавати енергію акумулятора електрокара стороннім користувачам. Цікаво, що в зарядних станціях нового покоління будуть застосовуватися зарядні кабелі з рідинним охолодженням.

Для прикладу, якби Nissan Leaf підтримував новий стандарт зарядки, енергію його акумулятора на 40 кВт*год можна було б відновити на 100% приблизно за 15 хвилин.

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