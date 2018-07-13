Модель призначена для китайського ринку.

MG HS – новий компактний SUV для Китаю. Новинка дебютує на Автошоу у Ченду цього вересня і незабаром потрапить до дилерів.

Компактний кросовер має досить стриманий дизайн, у якому можна упізнати окремі елементи від деяких європейських авто, наприклад – решітка радіатора нагадує про нові Mercedes-Benz.

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Фото: MG HS / Сarnewschina

Усередині ж невеличкий автомобіль виявився досить розкішним. Салон оформлено темно-червоною шкірою (можливо, штучною), приладова панель – цифрова, з гарною графікою, а у центрі торпедо знаходиться ще один екран з діагоналлю 10.3 дюймів, що відповідає за управління мультимедійною системою.

MG HS оснащений новою комплексною системою допомоги водію “MG Pilot”, що включає у себе такі функції як попередження про виїзд зі смуги руху та моніторинг сліпих зон.

Новинка базується на тій же платформі, що й Roewe RX5. У списку двигунів бензинові 1.5 турбо на 170 к.с. та 2.0 турбо на 220 к.с. Двигуни працюють у поєднанні з 6-ступінчатою механікою або 7-позиційним DCT з приводом виключно на передні колеса.

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