Цей компактний кросовер дуже динамічний та добре керується. Чому ж за ним закріпився імідж жіночого авто?

Через дизайн та розміри автомобіль не дуже популярний серед великих чоловіків, і цьому є причина. Високим людям тут незручно – заважає низький люк та висока посадка. Але для жінок він надто потужний та швидкий – хоча навіть деякі "мами люблять швидкість".

Раніше модель називалася ЕХ, але після рестайлінгу з 2014 року має назву QX50. У 2015 році кросоверу збільшили колісну базу, тож він став більш комфортним для пасажирів другого ряду.

В кросовер встановлювалось багато двигунів, однак найбільш популярний – 3,7 л на 320 к.с. Це простий, потужний та надійний двигун. З ним автомобіль дуже яскраво розганяється, а керованість прекрасна – авто дуже добре слухається керма. Витрата пального – від 14-17 літрів в місті до 10 літрів на трасі. Динаміка – 6,7 секунд до сотні та 25 секунд до 200 км/год.

7-ступенева коробка передач не дуже швидка, однак значно краща, ніж попередня 5-ступенева. Підвіска дуже збита, трохи жорсткувата.

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В салоні всі матеріали якісні та м'які, преміальна аудіосистема. Задні сидіння складаються за допомогою електроприводів, а от кришка багажника його позбавлена.

На авторинку автомобіль можна знайти від 14 до 22 тисяч доларів, і це дуже добра ціна для преміального кросовера. Втім, він не дуже практичний – тісний, мало місць для зберігання та невеликий багажник. Однак авто дуже надійне.

Більше про Infiniti QX50 – у відео:

Нагадаємо, що говорять про вживаний Infiniti M.