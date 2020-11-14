Этот компактный кроссовер очень динамичный и хорошо управляется. Почему же за ним закрепился имидж женского авто?

Из-за дизайна и размеров автомобиль не очень популярен среди крупных мужчин, и этому есть причина. Высоким людям здесь неудобно – мешает низкий люк и высокая посадка. Но для женщин он слишком мощный и быстрый – хотя даже некоторые "мамы любят скорость".

Ранее модель называлась ЕХ, но после рестайлинга с 2014 года называется QX50. В 2015 году кроссоверу увеличили колесную базу, и он стал более комфортным для пассажиров второго ряда.

В кроссовер устанавливалось много двигателей, однако наиболее популярный – 3,7 л на 320 л.с. Это простой, мощный и надежный двигатель. С ним автомобиль очень ярко разгоняется, а управляемость прекрасная – авто очень хорошо слушается руля. Расход топлива – от 14-17 литров в городе до 10 литров на трассе. Динамика – 6,7 секунд до сотни и 25 секунд до 200 км/ч.

7-ступенчатая коробка передач не очень быстрая, но значительно лучшая, чем предыдущая 5-ступенчатая. Подвеска очень сбитая, немного жестковатая.

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В салоне все материалы качественные и мягкие, премиальная аудиосистема. Задние сиденья складываются с помощью электроприводов, а вот крышка багажника его лишена.

На авторынке автомобиль можно найти от 14 до 22 тысяч долларов, и это очень хорошая цена для премиального кроссовера. Впрочем, он не очень практичный – тесный, мало мест для хранения и небольшой багажник. Однако авто очень надежное.

Больше об Infiniti QX50 – в видео:

Напомним, что говорят о подержанном Infiniti M.