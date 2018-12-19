Митні брокери розповіли, з якими проблемами найчастіше стикаються власники автомобілів на тимчасовому та транзитному ввезенні на іноземній реєстрації, дали кілька порад й оцінили перспективи ситуації.

Перш за все треба відзначити, що стереотип про те, що розмитнюють виключно дорогі машини, не вірний. Насправді – це різні автомобілі. Починаючи від Rang Rover або BMW X5 і закінчуючи старими VW Golf, Passat або Renault Laguna, Megane.

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За віком це автомобілі плюс-мінус 2000-х років. І основна маса серед них – недорогі авто. Їх близько 80%. Адже, по суті, справжньою причиною купівлі автомобіля на іноземній реєстрації була бідність. Другою причиною було незнання законодавчої бази. А третьою – бажання мати надійний автомобіль за адекватною ціною. На третю причину, якраз, і припадає близько 20% ринку даних авто.

З цієї класифікації відразу видно першу проблему при розмитненні авто на іноземній реєстрації. Через бідність нашого населення, люди купували автомобілі, які з усім «законним» пакетом документів коштували $1500-2500. І для багатьох це були останні гроші. Тому, зараз заплатити ще стільки ж за розмитнення, одні не можуть, інші – не хочуть.

В Україні раніше не було можливості розмитнювати автомобілі старше 2010 року випуску, і ті, які не відповідають екологічному стандарту Євро-5. Тому, з одного боку – це перемога, тому що у людей з'явилася можливість розмитнити більш старі автомобілі, які, природно, дешевші. Але на практиці нерідко виходить так, що у підсумку вартість такої машини після розмитнення виходить практично такою ж, як і у тих, які продаються в Україні. А в деяких випадках дешевше на 10-20%. Але тут багато що залежить від стану, комплектації і т. д.

Крім того, зараз з'явилося багато оголошень про продаж таких автомобілів. Це ті люди, у яких немає можливості заплатити за розмитнення, тому вони готові продати і продати дешевше. Через це виникло багато бізнесменів, які готові викуповувати за безцінь – розмитнювати і далі перепродавати, але вже на українській реєстрації.



Друга проблема в тому, що тільки у 20% людей, з усіх звернень на розмитнення, є для цього повний пакет необхідних документів. Якщо говорити предметно, то для розмитнення, наприклад, польського авто або для автомобілів країн Балтії знадобляться: 1)Техпаспорт 2)Купча 3)Довідка про те, що автомобіль зняти з обліку. Дуже часто у людей немає купчої, а в більшості випадках автомобілі стоять на реєстрації в іншій країні, що не дає можливості розмитнити їх в Україні.

Третя проблема – зняття автомобіля з обліку в іншій країні. Це додаткові витрати і плюс 2-3 дні для вирішення питання. Власник автомобіля може зняти його з обліку за дорученням від старого власника. Наприклад, в Польщі, для зняття автомобіля з обліку знадобиться тех. паспорт, карта поязду і купча. В Україні послуга зняти автомобіль з обліку у Польщі, коштує по-різному, так як часто потрібно знайти власника і заплатити йому гонорар, поїхати в Польщу (це витрати на дорогу). Але на ринку цим багато хто займається і коштує така послуга від $ 150 до $ 400.

Четверта проблема – оцінка вартості авто. У митниці є корупційна вилка, оскільки оцінка автомобіля проводиться по німецькому каталогу шваці, де показана середньоринкова вартість автомобілів в Європі. Але ціна може бути і мінімальна і максимальна. Щоб довести, що вартість мінімальна, необхідно пред'явити купчу – документ, в якому при купівлі автомобіля вказується його вартість. Але важливо знайти хорошого брокера, який зможе довести, що автомобіль потрібно рахувати від мінімальної вартості, а не середньої або максимальної по каталогу.

Сьогодні практично всі сплачують штраф 8500 грн, який називають благодійним або добровільним внеском. Навіть ті, у кого тимчасове ввезення з непротермінованним транзитом. Таке теж буває. Наприклад, ввезений автомобіль нерезидентом, а експлуатує його громадянин України, що є незаконним, але в свою чергу нерезидент, має право пересуватися на цьому авто в режимі тимчасового ввезення 1 рік. Є ситуації, коли нерезидент пише заяву в митну службу, щоб його автомобіль з режиму тимчасового ввезення перевели в режим розмитнення – в такому разі, після підтвердження митних органів, оплачувати штраф не потрібно.

Якщо у людини є повний пакет документів, то процедура розмитнення займає від 1 дня до 3 днів. У більшості випадків це займає 1 день: вранці приїхав – пізно ввечері поїхав. Але зараз людям потрібна не швидке розмитнення, а максимально дешеве розмитнення. Тому важливо знайти брокера, який все зробить і за послуги візьме адекватні гроші. Вартість послуг брокерів в Україні варіюється від $100 до $700. І якщо ви хочете розмитнити автомобіль за нормальною оціночною вартістю і т. д., то не потрібно шукати найдешевшого брокера. Вибирайте в діапазоні $300-350.

Які перспективи?

На думку митного брокера, багато власників "євроблях" вибрали позицію вичікування і поки не приймають ніяких рішень. З тих автомобілів, які під час прийняття закону були в іншій країні, багато хто так і залишилися там, на стоянках, в лісах/полях. Оскільки заїхати за старою схемою вже не вийде, зараз потрібно або розмитнювати або залишати/продавати автомобіль в іншій країні.

Що стосується здачі на розбирання в Україні, то це була одна з основних фраз при покупці автомобіля на іноземній реєстрації. І люди розуміли, що вічно вони не зможу експлуатувати цей транспорт. Тому багато говорили: здам на розбирання. Тільки вони не врахували той фактор, що такі авто мало кому потрібні. Ви запитаєте у 100 осіб – чи здавав хтось на розбирання автомобіль – і вам дадуть відповідь, що ні. Поки ні.

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Але процес розмитнення йде. Наприклад, на Західній Україні на митному терміналі цілодобова черга, де в день розмитнюється понад 100 автомобілів. І це при тому, що багато людей чекають, сподіваються на якісь поправки або нові закони. Вони не хочуть вірити в те, що епоха дешевих «євроблях» закінчилася. А при цьому, залишилося зовсім не довго до закінчення розмитнення за пільговими тарифами.