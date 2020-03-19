Пандемія коронавируса і пов'язані з нею події неабияк похитнули бажання людей купувати нові машини.

До такого висновку можна прийти після побіжного аналізу глобального ринку. Європа не стала винятком: в лютому продажі машин тут впали приблизно на 7%.

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Лідируючі за кількістю продажів країни зберегли за собою свої позиції, однак динаміка реалізацій авто, в порівнянні з показниками минулого року, звичайно, пішла на спад. Наприклад.

ТОП-3 європейських країн з продажу в лютому:

Німеччина - 239 943 проданих авто (-10,8%);

Франція - 167 782 проданих авто (-2,7%);

Італія - 162 793 проданих авто (-8,8%).

Приблизно те ж відбувається і з місцевими автовиробниками. Топові компанії залишили за собою високі позиції в рейтингу популярності, хоча жодна компанія зі списку не змогла продемонструвати позитивну динаміку продажів, враховуючи показники річної давності.

ТОП-3 виробників лютого:

Volkswagen Group - 240 115 проданих авто (-5,3%);

PSA Group - 168 737 проданих авто (-8,9%);

Renault Group - 100 261 проданих авто (-14,3%).

Всього за два місяці 2020 року загальна кількість зареєстрованих нових автомобілів в Європейському Союзі було на 7,4% нижче, ніж за той же період 2018 року. Кожен з чотирьох найпотужніших ринків ЄС в кінцевому рахунку зіткнувся з падінням попиту: Німеччина в цьому році втратила 9% клієнтів, Франція - 7,8%, Італія -7,3%, а Іспанія -6,8%.

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