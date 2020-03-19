Пандемия коронавируса и связанные с ней события изрядно пошатнули желание людей покупать новые машины.

К такому выводу можно прийти после беглого анализа глобального рынка. Европа не стала исключением: в феврале продажи машин здесь упали примерно на 7%.

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Лидирующие по количеству продаж страны сохранили за собой свои позиции, однако динамика реализаций авто, в сравнении с показателями прошлого года, конечно, пошла на спад. Например.

Топ-3 европейских стран по продажам в феврале:

Германия - 239 943 проданных авто (-10,8%);

Франция - 167 782 проданных авто (-2,7%);

Италия - 162 793 проданных авто (-8,8%).

Примерно то же происходит и с местными автопроизводителями. Топовые компании оставили за собой высокие позиции в рейтинге популярности, хотя ни одна компания из списка не смогла продемонстрировать положительную динамику продаж, учитывая показатели годовой давности.

Топ-3 производителей февраля:

Volkswagen Group - 240 115 проданных авто (-5,3%);

PSA Group - 168 737 проданных авто (-8,9%);

Renault Group - 100 261 проданных авто (-14,3%).

Всего за два месяца 2020 года общее количество зарегистрированных новых автомобилей в Европейском Союзе было на 7,4% ниже, чем за тот же период 2018 года. Каждый из четырех крупнейших рынков ЕС в конечном счете столкнулся с падением спроса: Германия в этом году потеряла 9% клиентов, Франция – 7,8%, Италия – 7,3%, а Испания – 6,8%.

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