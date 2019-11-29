Після підписання Президентом закону про обов'язкову перевезення дітей в дитячих автокріслах їх продажі зросли в 10 разів.

Про це розповіли в мережі Епіцентр. "Національна мережа торгових центрів" Епіцентр "відзначає зростання продажів автокрісел в останні тижні в 10 разів", - заявили в прес-службі компанії.

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Також, як свідчать дані Google trends, 20-22 листопада були найбільші спалахи пошуку дитячих автокрісел в мережі. У цей день набув чинності цей закон. Крім того, через високий попит на автокрісла, спостерігаються підвищені ціни на них.

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