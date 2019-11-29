После подписания Президентом закона об обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз.

Об этом рассказали в сети Эпицентр. "Национальная сеть торговых центров "Эпицентр" отмечает рост продаж автокресел в последние недели в 10 раз", – заявили в пресс-службе компании.

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Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу этот закон. Кроме того, из-за высокого спроса на автокресла, наблюдаются повышенные цены на них.

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