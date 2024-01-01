Продажі Tesla в Китаї знизились на 6%

Продажі виготовлених в КНР електромобілів марки Tesla у квітні знизились на 6% порівняно з квітнем минулого року, продовжуючи падіння вже сьомий місяць поспіль, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: В США почали продавати найдешевшу оновлену Tesla Model Y: яка ціна

Експерти пов’язують таку тенденцію з тиском китайських конкурентів, які дуже швидко розвиваються і пропонують якісніші альтернативи та зниженням продажів в Європі. Також мають місце наслідки торгівельної війни між Китаєм та США.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, квітневі поставки автомобілів Model 3 і Model Y китайського виробництва, на які припадає експорт, включаючи Європу, а також продажі в КНР, склали 58459 од, що на 25,8% менше, ніж у березні.