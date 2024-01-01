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Продажи Tesla в Китае снизились на 6%

Популярность Tesla в Китае продолжает падать из-за совокупности ряда важных факторов.
В Китае снизились продажи Tesla - Auto24

ФОТО: Тесла|

Продажи Tesla в Китае снизились в Китае

Евгений Гудущан
logo8 мая, 17:30
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Продажи изготовленных в КНР электромобилей марки Tesla в апреле снизились на 6% по сравнению с апрелем прошлого года, продолжая падение уже седьмой месяц подряд, сообщает Укравтопром.

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Эксперты связывают такую тенденцию с давлением китайских конкурентов, которые очень быстро развиваются и предлагают более качественные альтернативы и снижением продаж в Европе. Также имеют место последствия торговой войны между Китаем и США.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, апрельские поставки автомобилей Model 3 и Model Y китайского производства, на которые приходится экспорт, включая Европу, а также продажи в КНР, составили 58459 ед, что на 25,8% меньше, чем в марте.

#Aвтобизнес #Новости #Tesla