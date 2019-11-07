Станом на 6 листопада, на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі ведуться роботи з ліквідації прориву труби.

Комунальники працювали всю ніч, але роботи ще не закінчені – планується повне перекладення трубопроводу.

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“Орієнтовно плануємо завершити роботи цієї п'ятниці, щоб на вихідних відкрити рух вулицею”, – повідомили комунальники в коментарі “Вечірньому Києву”.

Нагадаємо, що вчора, 5 листопада, через прорив труби залило окропом дорогу в центрі міста. У результаті постраждало кілька автомобілів.

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