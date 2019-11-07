По состоянию на 6 ноября, на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели ведутся работы по ликвидации прорыва трубы.

Коммунальщики работали всю ночь, но работы еще не закончены – планируется полное переложение трубопровода.

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“Ориентировочно планируем завершить работы в эту пятницу, чтобы на выходных открыть движение по улице”, – сообщили коммунальщики в комментарии “Вечернему Киеву”.

Напомним, что позавчера, 5 ноября, из-за прорыва трубы залило кипятком дорогу в центре города. В результате пострадало несколько автомобилей.

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