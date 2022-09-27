Копія Fiat 500 Jolly шукає нових господарів.

Fiat 500 Jolly – це спеціальна пляжна версія Fiat 500, створена компанією Ghia. Цей автомобільчик дуже схожий на наш ЗАЗ-965, і не лише зовні, але й за конструкцією.

Модель, представлена ​​на фото, пропонує DD Classics у Великій Британії – це не справжній Jolly, але дуже схожий. Він був побудований італійськими майстрами, використовуючи справжній Jolly як еталон і ретельно відреставрований.

Пастельно-блакитний відтінок екстер’єру є найкращим вибором для цього автомобіля в поєднанні з біло-блакитним верхом, білими шинами, хромованими вставками та світлою плетеною обробкою.

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500 Jolly можна легко відрізнити від усіх інших “п'ятисотих” завдяки його унікальному стилю. Дах і борти були зрізані, замінені хромованими трубами і брезентовим верхом. Навіть передні стійки обрізані, а відкрите лобове скло виглядає як стильна пара окулярів. Відчуття просто неба, яке ви отримуєте від 500 Jolly, неможливо порівняти з іншими типами кабріолетів, оскільки кабіна крихітного автомобіля повністю відкрита.

Всередині родзинкою встановлені плетені сидіння ручної роботи, які зовсім не схожі на звичайні автомобільні крісла. Ви можете сидіти на них у мокрому купальному костюмі, хоча пасажири в коротких штанях або бікіні, безсумнівно, отримають відбиток на шкірі.

Ще одна чудова особливість — килимки з ротанга, які створюють атмосферу середземноморської сільської місцевості та можуть пасувати до капелюха. Примітно, що у 500 Jolly не було ременів безпеки чи підголівників.

Крутний момент надходить від стандартного двоциліндрового 0,5-літрового двигуна з повітряним охолодженням, встановленого ззаду, який має лише 17 к.с. Привід – задній, чотириступінчаста механічна коробка передач. Потужність невелика, але цей “фіатик” можна підняти одній людині, тому для нього достатньо.

Різні варіанти Jolly на базі Fiat 500 і Fiat 600 були продані між 1958 і 1972 роками, загалом, як вважають, вироблено близько 400-600 одиниць, хоча збереглася менша кількість. Протягом минулого року такі автомобільчики були продані за ціною від 42 500 до 145 600 доларів США, що свідчить про те, що попит на крихітні літні транспортні засоби досить великий.