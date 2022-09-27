Копия Fiat 500 Jolly ищет новых владельцев.

Fiat 500 Jolly – это специальная пляжная версия Fiat 500, созданная компанией Ghia. Этот автомобильчик очень похож на наш ЗАЗ-965, и не только снаружи, но и по конструкции.

Модель, представленная на фото, предлагает DD Classics в Великобритании – это не настоящий Jolly, но очень похожий. Он был построен итальянскими мастерами, используя настоящий Jolly как эталон и тщательно отреставрированный.

Пастельно-голубой оттенок экстерьера является лучшим выбором для этого автомобиля в сочетании с бело-голубым верхом, белыми шинами, хромированными вставками и светлой плетеной отделкой.

Читайте также: желтая копия Fiat 500 Jolly тоже "засветилась" на торгах

500 Jolly можно легко отличить от всех остальных пятисотых благодаря его уникальному стилю. Крыша и борта были срезаны, заменены хромированными трубами и брезентовым верхом. Даже передние стойки обрезаны, а открытое лобовое стекло смотрится как стильная пара очков. Чувство под открытым небом, которое вы получаете от 500 Jolly, невозможно сравнить с другими типами кабриолетов, поскольку кабина крошечного автомобиля полностью открыта.

Внутри изюминкой установлены плетеные сиденья ручной работы, совсем не похожие на обычные автомобильные кресла. Вы можете сидеть на них в мокром купальном костюме, хотя пассажиры в коротких штанах или бикини, несомненно, получат отпечаток на коже.

Еще одна замечательная особенность – ротанговые коврики, которые создают атмосферу средиземноморской сельской местности и могут подходить к шляпе. Примечательно, что у 500 Jolly не было ремней безопасности или подголовников.

Крутящий момент поступает от стандартного двухцилиндрового 0,5-литрового двигателя с воздушным охлаждением, установленного сзади, имеющего всего 17 л.с. Привод – задний, четырехступенчатая механическая коробка передач. Мощность невелика, но этот фиатик можно поднять одному человеку, поэтому для него достаточно.

Различные варианты Jolly на базе Fiat 500 и Fiat 600 были проданы между 1958 и 1972 годами, в общем, как полагают, произведено около 400-600 единиц, хотя сохранилось меньшее количество. В течение прошлого года такие автомобильчики были проданы по цене от 42 500 до 145 600 долларов США, что свидетельствует о том, что спрос на крошечные летние транспортные средства достаточно велик.