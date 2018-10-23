Ще триста камер збираються виставити на дорогах Києва до початку зими. 50 з них вже зайняли свої місця на перехрестях столиці. За задумом чиновників КМДА, це допоможе істотно пом'якшити проблему заторів на дорогах.

Власне, нічого нового не пропонується: камери будуть стежити за трафіком, щоб відповідним чином можна було змінювати режим роботи світлофорів і коригувати потоки транспорту в тому чи іншому напрямку.

Директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров в своєму інтерв'ю data.ua відніс управління трафіком до однієї з трьох найважливіших функцій системи «Безпечна столиця», яка спирається на майже 6000 камер різного типу. Їх використовують також правоохоронні органи для відстеження рівня безпеки на вулицях і адміністрація «Киїавтодора» і комунальників – для контролю роботи своїх підлеглих безпосередньо «в полі».

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Нагадаємо, що певна мережа камер спостереження за трафіком, в тому числі за дотриманням водіями та пішоходами Правил дорожнього руху, розгорнута у Києві вже кілька років тому. Але до цих пір вона використовується в так званому «тестовому режимі – тобто порушники не фіксуються і не затримуються. Однак, правоохоронці все ж частково використовують існуючі камери – наприклад, для розкриття злочинів проти громадян та майнових злочинів, у тому числі викрадень автотранспорту.

До речі, частина камер, встановлених на вулицях столиці, досить «тямущі» – вони вміють розпізнавати обличчя перехожих (таких 214 одиниць) і читати номерні знаки автомобілів (593 камери). Більшість камер (4876 штук) – з мінімальними можливостями, вони просто передають картинку на пульт для візуального контролю або запису.

Вищезгадані ITS-камери – це частина електронної системи, яка фіксує кількість, розпізнає його тип і габарити: вантажівки, автобуси, легковики, велосипедисти і мотоциклісти. Також камери дозволяють визначити колір транспорту, читають номери. Але головне, що камери ITS (Intelligent Transportation Systems – інтелектуальна транспортна система) допомагають аналізувати транспортний потік і взаємодіють з контролерами управління світлофорами.

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