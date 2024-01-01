Шахраї вже пропонують "послуги" приховування автомобілів від ТЦК: скільки це коштує

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції продовжують протидіяти корупційним схемам у територіальних сервісних центрах МВС. Протидіють незаконним отриманням посвідчень водія та зняттю автомобілів з військового обліку.

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Так, у столиці поліцейські викрили киянина, який пропонував охочим отримати посвідчення водія без навчання в автошколі та проблем на іспитах.

Інший мешканець столиці за 15 000 гривень обіцяв домовитись з працівниками ТЦК про зняття автомобіля з військового обліку та допомогти перереєструвати авто у ТСЦ. Щоправда, виявилось, що зловмисник просто надав адміністраторам ТСЦ фальшиві довідки.

Крім цього, під час документування протиправної діяльності «бігунка» було встановлено ще і його спільника - адміністратора територіально сервісного центру.

Схему з перереєстрації автомобілів з метою приховування їх від ТЦК намагався провернути мешканець Вінницької області. Він, використовуючи підроблені довідки про перебування авто на військовому обліку, допомагав перереєстровувати транспортний засіб з підприємств на фізичних осіб.

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У Запоріжжі затримали чоловіка, який, прикриваючись уявними знайомствами у ТСЦ, обіцяв допомогти здати теоретичний і практичний іспити з водіння.

Мешканець Миколаєва взяв 21 тисячу гривень за допомогу у нібито проходженні навчання в автошколі та здачі іспитів у місцевому Сервісному центрі. Під час отримання грошей його затримали.