Мошенники уже предлагают "услуги" сокрытия автомобилей от ТЦК: сколько это стоит

Оперативники Департамента внутренней безопасности Нацполиции продолжают противодействовать коррупционным схемам в территориальных сервисных центрах МВД. Противодействуют незаконным получения водительских удостоверений и снятию автомобилей с воинского учета.

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Так, в столице полицейские разоблачили киевлянина, который предлагал желающим получить водительское удостоверение без обучения в автошколе и проблем на экзаменах.

Другой житель столицы за 15 000 гривен обещал договориться с работниками ТЦК о снятии автомобиля с воинского учета и помочь перерегистрировать авто в ТСЦ. Правда, оказалось, что злоумышленник просто предоставил администраторам ТСЦ фальшивые справки.

Кроме этого, во время документирования противоправной деятельности "бегунка" было установлено еще и его сообщника - администратора территориально сервисного центра.

Схему по перерегистрации автомобилей с целью сокрытия их от ТЦК пытался провернуть житель Винницкой области. Он, используя поддельные справки о пребывании авто на воинском учете, помогал перерегистрировать транспортное средство с предприятий на физических лиц.

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В Запорожье задержали мужчину, который, прикрываясь мнимыми знакомствами в ТСЦ, обещал помочь сдать теоретический и практический экзамены по вождению.

Житель Николаева взял 21 тысячу гривен за помощь в якобы прохождении обучения в автошколе и сдачи экзаменов в местном Сервисном центре. Во время получения денег его задержали.