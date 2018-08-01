А от жалити, як бджола не варто...

Навіть якби цей Alfa Romeo Spider 1967 року випуску не належав одному з найвидатніших боксерів усіх часів, він був би вартий уваги колекціонерів та поціновувачів ретро техніки.

Історія говорить, що Алі придбав цей родстер у 1976 році у місцевого дилера марки в Іллінойсі. Через короткий час великодушний боксер подарував машину своєму приятелю, котрий був з ним під час покупки. Той приятель і є нинішнім власником автомобіля.

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Фото: Alfa Romeo Spider 1967 року випуску Мухаммеда Алі / Barret-Jackson

На одометрі “Альфи” трохи більше 80 тисяч миль (128 тис км). Італійський спорткар оснащений 2-літровим атмосферником з п'ятиступінчастою ручною коробкою передач. Кузов та салон машини у дуже гарному стані. А на додачу ще й номерний знак особливий – ALIBEE2 – відсилка до наменитої фрази Мухаммеда Алі “Пурхай, як метелик, жаль, як бджола”.

Alfa Romeo Spider виставлено на продаж на аукціоні Barret-Jackson у Лас-Вегасі.

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