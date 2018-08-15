Солодка парочка обійдеться покупцю у $3,5 мільйони.

Забута американська компанія Vector Motors Corporation намагається повернутися у гру з новим гіперкаром, та для його створення фірмі потрібні гроші. Необхідність змусила керівництво виставити на продаж пару ходових прототипів з власної колекції.

Марка Vector зробила собі ім’я зі своїм концептом суперкара W2 у 1978 році. Нечувана в ті часи швидкість у 370 кілометрів на годину та вражаючі форми неймовірно схвилювали публіку. Десять років по тому дебютував W8. Фірма збудувала на замовлення лише 17 таких машин.

Також цікаво: Lexus LC 500 влаштував токійський дріфт у паркінгу (відео)

У 1993 році на Женевському автосалоні був представлений концепт Vector WX3. Серійним він так і не став, однак пара їздових прототипів у фірми вже були. Тепер же ці колекційні автомобілі виставлено на продаж у США.

Фото: Vector WX3 / Мotor1

Свого часу за один такий Vector WX3 просили $850 тисяч, однак нині за пару торгують $3,5 млн. Обидва автомобілі оснащені V8 з подвійним турбонаддувом потужністю у 1000 кінських сил.

Виручені від продажу концептів кошти Vector спрямує у виробництво абсолютно нового гіперкара під кодовою назвою WX8. Новий WX8 має заявлену продуктивність до 2000 кінських сил і максимальну швидкість у 442 км/год.

Також цікаво: Красуня з сімейства Кардаш'ян показала свою нову машину