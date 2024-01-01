Рада підтримала заборону "джипінгу" в Україні

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила урядовий законопроект №11024 щодо збереження природно-заповідного фонду. Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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«Роками природоохоронні території в Україні використовувалися як парки розваг. Квадроцикли, баггі, ендуро-мотоцикли стали звичною практикою у туристичних Карпатах. Такі розваги знищують рослинний та ґрунтовий покрив екосистем, провокують хімічне забруднення, лякають диких тварин – особливо в період розмноження. Заборона “джипінгу” – цивілізована практика, яка діє у багатьох західних країнах з потужними природоохоронними традиціями. Наприклад, Ісландія, Чехія, Фінляндія, Норвегія», - наголосив Руслан Стрілець.

За його словами, законопроект залишає можливість використання транспорту на дорогах загального користування, вулиць населених пунктів, автомобільних доріг на приватних територіях, а також для доступу відвідувачів до рекреаційних ділянок. Для порушників Кабінет Міністрів України пропонує посилити адміністративну відповідальність. Усі ці норми викладені в урядовому законопроекті №11309, який вносить зміни до статті 91 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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За поїздку по бездоріжжю, яка «завдала шкоди довкіллю» передбачено накладення штрафу від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500-17000 грн) з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.