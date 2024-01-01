Рада поддержала запрет "джипинга" в Украине

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла правительственный законопроект №11024 по сохранению природно-заповедного фонда. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.

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"Годами природоохранные территории в Украине использовались как парки развлечений. Квадроциклы, багги, эндуро-мотоциклы стали привычной практикой в туристических Карпатах. Такие развлечения уничтожают растительный и почвенный покров экосистем, провоцируют химическое загрязнение, пугают диких животных – особенно в период размножения. Запрет “джипинга” – цивилизованная практика, которая действует во многих западных странах с мощными природоохранными традициями. Например, Исландия, Чехия, Финляндия, Норвегия", - отметил Руслан Стрелец.

По его словам, законопроект оставляет возможность использования транспорта на дорогах общего пользования, улиц населенных пунктов, автомобильных дорог на частных территориях, а также для доступа посетителей к рекреационным участкам. Для нарушителей Кабинет Министров Украины предлагает усилить административную ответственность. Все эти нормы изложены в правительственном законопроекте №11309, который вносит изменения в статью 91 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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За поездку по бездорожью, которая "нанесла ущерб окружающей среде" предусмотрено наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17000 грн) с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения.