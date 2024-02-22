Кабинет Министров Украины поддержал законопроект Минприроды о запрете "джипинга" на природоохранных территориях и в приравненных к ним заповедниках.

Документ прошел все инстанции и экспертизы. Над его разработкой с учетом международного опыта вместе со специалистами Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов работали эксперты доброго десятка природоохранных организаций, обществ, ассоциаций, общественных объединений. Чтобы он стал законом, необходимо, чтобы за документ проголосовал парламент и подписал президент.

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Это будет дополнение к действующему закону "О природно-заповедном фонде Украины", где есть пробелы, позволяющие любителям "джипинга" кататься по территориям природно-заповедного фонда. Теперь этот "карт-бланш" заберут во избежание агрессивного отношения к охранным заповедным зонам, флоры и фауны.

"Законопроект установит более строгие запреты и усилит ответственность за их нарушение. Передвигаться на авто по природно-заповедным территориям разрешено будет только по дорогам общего пользования, улицам городов и других населенных пунктов и на частных территориях", — отметил министр Минприроды Руслан Стрелец.

В украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют ценителям "джипинга" кататься по территориям природно-заповедного фонда. Фото: facebook.com

По слова главы Минприроды, при подготовке законопроекта изучали международный опыт. К примеру, в заповедных зонах Исландии внедорожники вне закона, поскольку вредят почвенному покрову и растительности. Каждому, кого поймали за рулем внедорожника в неподходящем месте, грозит штраф до $4500. Чехия практикует джипинг на военных полигонах, а в США нужно стать в очередь, чтобы получить разрешение на поездку по определенным дорогам.

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Подготовленный законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Радой Украины, где надеются на поддержку народными депутатами. Правда, народные депутаты в восторге от внедорожников, многие из них имеют такую технику во владении и любят поездки на природу, в т.ч. в заповедные места.